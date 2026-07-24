Leclerc presto papà? Alexandra Saint Mleux alimenta i rumors con un pancino che non passa inosservato
Durante il Gran Premio d’Ungheria, si sono rafforzate le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc. Il suo pancino evidente ha attirato l’attenzione tra i presenti, alimentando i sospetti di una futura maternità. Leclerc e sua moglie non hanno commentato pubblicamente la notizia, mentre i rumor si sono diffusi tra tifosi e media. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente la notizia.
Le indiscrezioni circolavano ormai da settimane, ma il weekend delGran Premio d’Ungheriaha riportato con forza i riflettori sulla vita privata diCharles Leclerce di sua moglieAlexandra Saint Mleux, oggi Alexandra Leclerc. Alcune fotografie scattate nel paddock mostrano infatti l’influencer con un elegante abito azzurro che sembrerebbe lasciare intravedere unleggero pancino, alimentando nuovamente le voci di una possibile gravidanza. La coppia,che ha scelto disposarsi in forma strettamente privata lo scorso febbraio nel Principato di Monaco,ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita familiare. Proprio per questo motivo, ogni dettaglio finisce inevitabilmente per attirare l’attenzione di fan e appassionati di Formula 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Charles Leclerc and Alexandra Saint Mleux are now married
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