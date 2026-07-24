Leclerc presto papà? Alexandra Saint Mleux alimenta i rumors con un pancino che non passa inosservato

Notizia in breve

Durante il Gran Premio d’Ungheria, si sono rafforzate le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc. Il suo pancino evidente ha attirato l’attenzione tra i presenti, alimentando i sospetti di una futura maternità. Leclerc e sua moglie non hanno commentato pubblicamente la notizia, mentre i rumor si sono diffusi tra tifosi e media. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente la notizia.