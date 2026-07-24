Chanel Totti sfida papà Francesco | il video dei palleggi che nessuno si aspettava lascia tutti senza parole
Chanel Totti ha pubblicato un video in cui esegue palleggi, sfidando il padre. Il clip mostra la giovane mentre si destreggia con il pallone, attirando l’attenzione degli utenti. Ricordando i tempi in cui accompagnava i genitori agli eventi pubblici, ora appare adulta e sicura di sé. La presenza sui social mette in evidenza il forte legame di fratellanza con il fratello maggiore. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui contenuti condivisi.
Lontani i tempi in cui Cristian e Chanel Totti erano due bambini che accompagnavano mamma e papà nei loro appuntamenti pubblici. Oggi figli maggiori di Francesco Totti e Ilary Blasi sono due adulti, legati da un forte rapporto di fratellanza che emerge con prepotenza dai social. E quando decidono di condividere momenti della loro vita privata, il web impazzisce. L’ultima clip pubblicata online ha sorpreso migliaia di follower: Chanel e Cristian immortalati mentre palleggiano insieme durante le vacanze estive, mostrando un feeling con il pallone che inevitabilmente riporta alla mente le giocate leggendarie del padre sui campi di Serie A. “ La classe è di famiglia”, hanato in tanti sotto il video, celebrando un’eredità che va oltre la genetica. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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