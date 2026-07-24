Chanel Totti sfida papà Francesco | il video dei palleggi che nessuno si aspettava lascia tutti senza parole

Chanel Totti ha pubblicato un video in cui esegue palleggi, sfidando il padre. Il clip mostra la giovane mentre si destreggia con il pallone, attirando l’attenzione degli utenti. Ricordando i tempi in cui accompagnava i genitori agli eventi pubblici, ora appare adulta e sicura di sé. La presenza sui social mette in evidenza il forte legame di fratellanza con il fratello maggiore. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui contenuti condivisi.

Lontani i tempi in cui Cristian e Chanel Totti erano due bambini che accompagnavano mamma e papà nei loro appuntamenti pubblici. Oggi figli maggiori di Francesco Totti e Ilary Blasi sono due adulti, legati da un forte rapporto di fratellanza che emerge con prepotenza dai social. E quando decidono di condividere momenti della loro vita privata, il web impazzisce. L’ultima clip pubblicata online ha sorpreso migliaia di follower: Chanel e Cristian immortalati mentre palleggiano insieme durante le vacanze estive, mostrando un feeling con il pallone che inevitabilmente riporta alla mente le giocate leggendarie del padre sui campi di Serie A. “ La classe è di famiglia”, hanato in tanti sotto il video, celebrando un’eredità che va oltre la genetica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FANTASTIC (quasi) ogni giovedì alle 21:15 su @skyitalia su @NOWTV

Notizie e thread social correlati

Chanel Totti: la drastica trasformazione lascia tutti senza paroleChanel Totti ha attirato l'attenzione a Cannes grazie a un cambiamento radicale nel suo aspetto.

Chanel Totti e Filippo Laurino: «A Pechino Express volevamo farcela con le nostre forze senza l'aiuto di nessuno. Incluso Francesco Totti. Siamo due ragazzi normali che si sono divertiti a giocare: il giudizio degli altri non ci tocca»Chanel Totti e Filippo Laurino hanno partecipato a Pechino Express dichiarando di aver cercato di arrivare alla fine del percorso senza ricevere...

Argomenti più discussi: Chanel e Cristian Totti in vacanza insieme. Le immagini che raccontano un legame speciale di fratellanza; Chanel e Cristian sulle orme di papà Francesco: sfida di palleggi dei fratelli Totti.

Cristian e Chanel Totti sulle orme di papà Francesco: il video del palleggio in vacanza conquista i socialDurante i giorni di relax insieme, i due fratelli mettono in mostra le proprie abilità calcistiche ereditate dall'ex capitano della Roma, scatenando l'entusiasmo dei follower tra ricordi e somiglianze ... today.it

Non t'allargare con la bocca: Chanel Totti furiosa a Pechino Express. Menzionato papà FrancescoI Raccomandati si confermano tra i grandi protagonisti della nuova edizione di Pechino Express. Chanel Totti e Filippo Laurino, nella seconda puntata, chiudono al secondo posto: un risultato più che ... ilmessaggero.it