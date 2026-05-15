Chanel Totti e Filippo Laurino hanno partecipato a Pechino Express dichiarando di aver cercato di arrivare alla fine del percorso senza ricevere assistenza esterna, incluso quella di Francesco Totti. I due giovani hanno descritto l’esperienza come un gioco, sottolineando di essere due persone comuni che si sono divertite durante la competizione. Hanno anche affermato che il giudizio degli altri non li riguarda, parlando di sé senza filtri. I vincitori del programma Sky Original si sono raccontati in un’intervista completa.

Partiamo da qui: da quando vi conoscete? Chanel Totti: «Ci siamo conosciuti tramite le nostre mamme, perché sono molto amiche. Anche se abitiamo lontano, io a Roma e Filippo a Milano, ci siamo sempre visti e frequentati costruendo un bel rapporto». Filippo Laurino: «Il programma ci ha legato ancora di più visto che, dopo un mese e 24 ore insieme, ci siamo raccontati la qualsiasi e ci siamo, inevitabilmente, avvicinati». Chi ha deciso di partecipare a Pechino Express? Chanel Totti: «È stato Filippo a buttarmela lì un giorno, scherzando. Così siamo finiti a fare il provino ed è partito tutto». Filippo Laurino: «Il problema è che non abbiamo realizzato cosa andavamo effettivamente a fare fino a quando non ci siamo trovati lì». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chanel Totti e Filippo Laurino: «A Pechino Express volevamo farcela con le nostre forze senza l'aiuto di nessuno. Incluso Francesco Totti. Siamo due ragazzi normali che si sono divertiti a giocare: il giudizio degli altri non ci tocca»

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Pechino Express, Chanel Totti con Filippo Laurino: «Ecco i consigli di papà Francesco e mamma Ilary»

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