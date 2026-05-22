Chanel Totti | la drastica trasformazione lascia tutti senza parole

Chanel Totti ha attirato l'attenzione a Cannes grazie a un cambiamento radicale nel suo aspetto. La giovane ha scelto di presentarsi sulla Croisette con un look completamente diverso rispetto alle apparizioni precedenti. La sua presenza è stata notata da fotografi e pubblico, e il suo debutto nel festival è stato caratterizzato da un'evidente metamorfosi estetica. Nessun dettaglio è passato inosservato durante la manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e star del cinema.

. Chanel Totti conquista Cannes e trasforma il suo debutto sulla Croisette in uno di quei passaggi che segnano il confine tra notorietà e presenza scenica. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, fresca della vittoria a Pechino Express insieme all’amico Filippo Laurino, è apparsa sul red carpet del Festival del Cinema con un’eleganza calibrata e sorprendentemente matura, lasciandosi alle spalle l’immagine della ragazza spontanea e istintiva vista fino a poche settimane fa tra strade polverose, zaini e corse contro il tempo nel reality di Sky. A Cannes, invece, Chanel cambia registro senza perdere autenticità e si prende la scena con la naturalezza di chi sembra conoscere da sempre il linguaggio dei riflettori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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