Chanel Totti si riprende mentre esegue un palleggio con un pallone sulla spiaggia. Indossa un costume da bagno colorato e si muove con disinvoltura tra gli amici. Accanto a lei, il fratello Cristian si impegna a mantenere il pallone in aria. La scena si svolge davanti a un mare cristallino, con il sole che illumina la spiaggia e le persone che si rilassano sullo sfondo.

Chanel Totti si gode l’estate tra mare cristallino, amici e giornate di relax. Dopo aver raccontato ai follower alcuni scorci della vacanza in Grecia, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è protagonista di un video insieme al fratello Cristian, trovando il tempo per mostrare una dote che non passa inosservata. Nel video i due si divertono a palleggiare sull’erba, tra risate e complicità, dimostrando che, in casa Totti, il pallone continua a essere un affare di famiglia. Chanel Totti sorprende con il pallone proprio come il papà. Basta un pallone per trasformare un pomeriggio d’estate in un momento di puro divertimento. È quello che è successo a Chanel e Cristian Totti, che in un video condiviso sui social si divertono a palleggiare sull’erba, tra risate e qualche sfida improvvisata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chanel Totti come papà Francesco: il video del palleggio in vacanza con Cristian

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