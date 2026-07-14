Cristian Totti vacanza incredibile con la fidanzata | Chanel torna single?

Cristian Totti sta trascorrendo una vacanza con la fidanzata, con la presenza di Chanel Totti. La vacanza si svolge al mare e si caratterizza per un’atmosfera di relax e spensieratezza. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali cambiamenti nelle relazioni tra i presenti. La situazione attuale riguarda esclusivamente il tempo trascorso in compagnia e il contesto vacanziero.

Cristian Totti si sta godendo una bellissima vacanza con la fidanzata. Presente anche Chanel Totti. L’estate 2026 di Cristian Totti ha il sapore del mare, della spensieratezza e dell’amore. A quasi un anno dalla decisione di lasciare il calcio giocato, il figlio maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi si sta godendo le vacanze a Sabaudia insieme agli amici, alla sorella Chanel e alla fidanzata Melissa Monti. Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano giornate all’insegna del relax, tra bagni, partite a racchettoni sulla spiaggia e serate trascorse nei locali della movida estiva. Per il 20enne è un periodo di serenità, vissuto lontano dai riflettori sportivi che per anni lo hanno accompagnato a causa del cognome importante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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