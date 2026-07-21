Durante una vacanza condivisa, Chanel e Cristian Totti sono stati fotografati mentre passeggiavano insieme in un luogo all'aperto. Melissa Monti, fidanzata di Cristian, ha pubblicato un video che mostra alcuni momenti del viaggio, includendo anche altri amici dei fratelli Totti. Le immagini mostrano i due camminare fianco a fianco, mentre si godono il sole e il paesaggio circostante.

A raccontare alcuni momenti del viaggio è stata anche Melissa Monti, fidanzata di Cristian, che ha partecipato alla vacanza insieme ai tanti amici dei fratelli Totti, e ha pubblicato un video-raccolta di quei giorni. Melissa è un'attrice dalla promettente carriera: nei panni di Caterina, fa parte del cast de I Cesaroni, ma ha partecipato anche a spot pubblicitari, film come La grande bellezza e fiction come Mi chiamo Maya e Solo per amore. Cristian, che l'anno scorso ha detto addio al calcio giocato per lavorare come dirigente nella scuola del padre, sarebbe legato a lei dal 2021. Ma il loro amore è venuto alla luce solo nell'ottobre 2022, quando lei aveva accompagnato il fidanzato, all'epoca ancora calciatore, al match con le giovanili della Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chanel e Cristian Totti in vacanza insieme: gli scatti che raccontano il loro legame

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