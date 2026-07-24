Chanel presenta la selezione di letture estive della Librairie 7L
Chanel ha annunciato la selezione di letture estive proposta dalla Librairie 7L. La collezione include diversi titoli scelti per la stagione calda, destinati a chi desidera approfondire temi legati alla moda e alla cultura. La libreria invita a scoprire nuove letture, sottolineando come il passaggio dalla fase di ispirazione all’atto di scegliere un libro rappresenti un momento decisivo per gli appassionati di letteratura e stile. La selezione sarà disponibile per tutto il periodo estivo.
C’è un istante ben definito nell’esperienza di chi vive e respira la letteratura, anche quando è legata alla moda, nel varcare la soglia di una libreria: è il momento in cui l’ispirazione smette di essere un’idea indefinita e si trasforma in un’intenzione reale. Non accade spesso, mentre si scorre distrattamente un flusso di notizie; succede, invece, quando ci si imbatte in una novità letta con l’intenzione, più o meno consapevole, di soffermarsi a riflettere. È in quell’istante che entra in gioco il binge reading. Per anni considerato un semplice modus operandi riservato a pochi eletti, oggi ha conosciuto una trasformazione silenziosa, ma profonda, evolvendosi in una pratica, che si declina in ambienti diversi, a seconda della propria attitudine al relax, soprattutto durante il periodo delle vacanze estive. 🔗 Leggi su Panorama.it
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