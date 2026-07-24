Chanel ha annunciato la selezione di letture estive proposta dalla Librairie 7L. La collezione include diversi titoli scelti per la stagione calda, destinati a chi desidera approfondire temi legati alla moda e alla cultura. La libreria invita a scoprire nuove letture, sottolineando come il passaggio dalla fase di ispirazione all’atto di scegliere un libro rappresenti un momento decisivo per gli appassionati di letteratura e stile. La selezione sarà disponibile per tutto il periodo estivo.

C’è un istante ben definito nell’esperienza di chi vive e respira la letteratura, anche quando è legata alla moda, nel varcare la soglia di una libreria: è il momento in cui l’ispirazione smette di essere un’idea indefinita e si trasforma in un’intenzione reale. Non accade spesso, mentre si scorre distrattamente un flusso di notizie; succede, invece, quando ci si imbatte in una novità letta con l’intenzione, più o meno consapevole, di soffermarsi a riflettere. È in quell’istante che entra in gioco il binge reading. Per anni considerato un semplice modus operandi riservato a pochi eletti, oggi ha conosciuto una trasformazione silenziosa, ma profonda, evolvendosi in una pratica, che si declina in ambienti diversi, a seconda della propria attitudine al relax, soprattutto durante il periodo delle vacanze estive. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chanel presenta la selezione di letture estive della Librairie 7L

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