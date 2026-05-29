Dopo mesi di letture e votazioni, la Giuria dei Letterati ha scelto la cinquina finalista della 64ª edizione del Premio Letterario. L’annuncio è stato fatto a Padova, nell’aula magna di Palazzo del Bo. Ora, la selezione passa alla Giuria dei Trecento Lettori Anonimi, che dovrà decidere il vincitore. La fase finale del premio coinvolge quindi un numero più ampio di lettori, dopo la prima selezione effettuata da esperti del settore.

L a 64ª edizione del Campiello entra nel vivo con la proclamazione della cinquina finalista: è stata annunciata a Padova, nell’aula magna di Palazzo del Bo. A contendersi la vittoria finale del riconoscimento letterario promosso da Confindustria Veneto saranno cinque autori italiani scelti dalla Giuria dei Letterati, presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Leggi anche › Premio Campiello a Wanda Marasco: la scrittura come ferita e cura Premio Campiello 2026, scelta la cinquina finalista. La proclamazione della cinquina rappresenta uno dei momenti più attesi del panorama culturale italiano e conferma il ruolo centrale del Premio Campiello nella valorizzazione della narrativa contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La selezione dopo mesi di letture e votazioni da parte della Giuria dei Letterati. Ma ora la palla passa alla celebre Giuria dei Trecento Lettori Anonimi

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