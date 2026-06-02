Per i più piccoli | letture all' ombra degli alberi prima delle vacanze estive

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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‘Porta la tua fantasia in vacanza’: è questo l'invito con cui le esperte narratrici volontarie del Cerchio dei Libri di Circi animeranno, mercoledì 3 alle 17 le letture per i più piccoli, per l'ultimo appuntamento della stagione con le 'Belle storie' alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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