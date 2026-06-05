Taekwondo Roma Grand Prix | spettacolo al Foro Italico tutti i replay su Sportface

Al Foro Italico si sono svolte le gare del Roma Grand Prix di taekwondo, con molte sfide decisive per la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028. La competizione ha visto atleti di diverse nazioni affrontarsi in incontri intensi, trasmessi in replica su Sportface. La giornata ha coinvolto diverse categorie di peso, con alcuni combattimenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente.

Il Roma Grand Prix 2026 è entrato nel vivo nella giornata di oggi al Foro Italico con sfide cruciali anche per i Giochi di Los Angeles 2028. Rivivi le emozioni e guarda i replay integrali della giornata sulla nostra piattaforma Sportface. Il Foro Italico è in questi giorni il centro del Taekwondo del nostro Paese. La cornice romana dopo aver ospitato il tennis mondiale, ha lasciato spazio al Taekwondo ed ad una grande festa dello sport. Il torneo giovanile Kim & Liù ha infatti fatto registrare la partecipazione di circa 2000 bambini. Tra loro, la presenza di 7 bambine rifugiate siriane dalla Giordania che evidenziano il valore inclusivo della disciplina marziale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Roma Grand Prix 2026 / Conferenza stampa Ara Pacis

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