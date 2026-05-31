Le finali dei Campionati Italiani Femminili U17-19 del 2026 si sono svolte ieri al Pala Montepaschi di Chianciano Terme. L’evento, promosso dalla Federazione Pugilistica e organizzato in collaborazione con il Boxing Club Siena e il Comitato Regionale Toscana, ha visto proseguire le fasi finali delle competizioni. Le immagini delle gare sono disponibili tramite il Live Replay su Sportface TV.

Ieri al Pala Montepaschi di Chianciano Terme sono proseguite le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili U17-19 2026, evento indotto dalle FPE e organizzato con il Boxing Club Siena e il Comitato Regionale Toscana. Una giornata intensa, dedicata alle semifinali, che ha definito il quadre delle finalissime. L’intera manifestazione è visibile su Italia Boxe TV, piattaforma di Sportface, con la possibilità di rivivere l’evento grazie al Live Replay. Le semifinali hanno regalato incontri equilibrati e diversi verdetti di peso nelle categorie U17 e U19. Tra le più giovani, si sono guadagnate l’accesso all’ultimo atto atlete come Vittoria Milani, Ginevra Bresciani, Matilde Bertolone, Annalisa Palumbo, Jennifer Tartaglione, Silvana Todaro, Aurora Turrin, Melissa Cavaliere, Krystal Fiorentino, Giada Piras e Morena Stifani. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati Italiani Femminili U17-19, finali da rivedere su Sportface TV grazie al Live Replay

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LOTTA Campionato Italiano U17 2026 FS/WW Day1 MatA

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