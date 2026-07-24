Cesenatico e Forlì hanno commemorato il 77º anniversario del naufragio della nave Consolata, avvenuto il 21 luglio 1946. La tragedia coinvolse alcune famiglie partite dal quartiere Bussecchio di Forlì per una gita organizzata dalla cooperativa Casa del Lavoratore. La ricorrenza è stata segnata da cerimonie e momenti di ricordo nelle due città.

Cesenatico e Forlì hanno ricordato il naufragio della Consolata avvenuto il 21 luglio 1946, quando alcune famiglie partirono dal quartiere Bussecchio di Forlì, per una gita organizzata alla locale cooperativa Casa del Lavoratore. Il cielo limpido convinse tutti a una gita in barca, fino all’improvvisa e fulminea burrasca di vento. L’imbarcazione Consolata si capovolse a poche centinaia di metri dalla costa, con il gruppo di forlivesi travolto da onde gigantesche. A morire furono 17 persone, il più piccolo aveva soltanto un anno ed il più anziano quarantadue, la maggior parte erano donne e bambini. Quella tempesta provocò vittime lungo la costa di tutto il Medio e Alto Adriatico, da Venezia a San Benedetto del Tronto nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico e Forlì unite a 80 anni dalla tragedia

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