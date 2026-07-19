La tragedia di Martina la barista morta a 34 anni era molto conosciuta a Cesenatico | Tutti le volevano bene

Martina Cortesi, 34 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla Statale Adriatica, vicino al supermercato l’Arca, a Cesenatico. La giovane, molto conosciuta nella località, era alla guida di un'auto quando si è verificato lo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Cesenatico, 19 luglio 2026 – Martina Cortesi, una giovane donna di 34 anni residente a Cesenatico, è morta in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto all’alba di ieri lungo la Statale Adriatica, nel territorio di Cesenatico, all’altezza del supermercato l’Arca. Lo schianto frontale si è verificato attorno alle 5.20 e ha coinvolto due automobili, una Seat guidata dalla 34enne che procedeva in direzione Sud (verso Rimini), ed una Volvo che invece viaggiava dalla parte opposta in direzione Nord. Lo schianto è stato tremendo, con la Seat che è finita nel fosso che costeggia la Statale, mentre la Volvo nella dinamica dell’impatto si è girata su se stessa ed è rimasta sulla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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