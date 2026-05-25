Forlì fiorisce ancora | corso Mazzini e via Ravegnana unite nel segno della rinascita
Corso Mazzini e via Ravegnana a Forlì sono state riaperte dopo lavori di ristrutturazione, con nuove pavimentazioni e arredi urbani. Le due strade sono state riallineate e rese pedonali, con nuove luci e panchine. La riqualificazione ha coinvolto negozi e bar lungo le vie, che hanno riaperto le porte dopo mesi di chiusura. La zona ora presenta un aspetto rinnovato, con spazi più accoglienti per residenti e visitatori.
La rinascita di una città passa attraverso la sinergia dei suoi quartieri e la passione delle sue attività commerciali. Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso 2 maggio in via Ravegnana, il progetto "Tutti insieme con un fiore" fa un passo importante in avanti, estendendosi fino al cuore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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