Forlì fiorisce ancora | corso Mazzini e via Ravegnana unite nel segno della rinascita

Notizia in breve

Corso Mazzini e via Ravegnana a Forlì sono state riaperte dopo lavori di ristrutturazione, con nuove pavimentazioni e arredi urbani. Le due strade sono state riallineate e rese pedonali, con nuove luci e panchine. La riqualificazione ha coinvolto negozi e bar lungo le vie, che hanno riaperto le porte dopo mesi di chiusura. La zona ora presenta un aspetto rinnovato, con spazi più accoglienti per residenti e visitatori.