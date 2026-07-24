Alle 21.30, alla Rocca Malatestiana di Cesena, si terrà il concerto di Raphael Gualazzi in trio, parte del Cesena Jazz Festival 2026. L’evento rappresenta uno dei momenti principali della sesta edizione del festival. Gualazzi proporrà un repertorio che combina jazz, canzone d’autore e influenze internazionali. L’ingresso è previsto per questa sera, con un pubblico atteso per un appuntamento musicale di rilievo.

Il Cesena Jazz Festival 2026 accoglie uno degli appuntamenti più attesi della sua sesta edizione. Stasera alle 21.30, alla Rocca Malatestiana di Cesena, salirà sul palco Raphael Gualazzi, protagonista di un concerto in trio che promette una serata di grande musica tra jazz, canzone d’autore e contaminazioni internazionali. Cantautore, pianista, compositore e arrangiatore tra i più apprezzati della scena contemporanea, Raphael Gualazzi ha costruito un percorso artistico unico, capace di fondere la tradizione melodica italiana con il jazz, il blues, il soul e la musica classica. Dopo gli studi in Conservatorio, ha sviluppato un linguaggio personale che lo ha portato a esibirsi sui più importanti palcoscenici internazionali, conquistando pubblico e critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena Jazz Festival. Raphael Gualazzi stasera alla Rocca

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