Raphael Gualazzi apre il Festival Aqua a Jesolo con un concerto piano solo sull' arenile

Il 9 giugno 2026, il pianista e cantautore Raphael Gualazzi inaugura la quarta edizione del Festival Aqua a Jesolo con un concerto piano solo alle 20 sull’arenile. L’evento si svolge sulla spiaggia e segna l’apertura della manifestazione dedicata alla filosofia del mare.

Il pianista e cantautore Raphael Gualazzi apre martedì 9 giugno 2026 la quarta edizione del Festival "Aqua – La filosofia del mare", con un concerto piano solo alle 20.30 sull'arenile di piazza Brescia a Jesolo. Nel set, Gualazzi intreccia jazz, blues e canzone d'autore in un formato pensato per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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