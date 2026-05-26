Agimus festival | Raphael Gualazzi Tony Hadley Francesco Baccini Fabularasa e Stefano Massini con Paolo Jannacci

Notizia in breve

Durante l’Agimus Festival si sono esibiti artisti come Raphael Gualazzi, Tony Hadley, Francesco Baccini, Fabularasa e Stefano Massini con Paolo Jannacci. È stato presentato anche un omaggio a Miles Davis con Flavio Boltro e Roberto Ottaviano, ideato da Ugo Sbisà. Le esibizioni si sono svolte senza incidenti o variazioni significative rispetto al programma annunciato.