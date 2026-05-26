Agimus festival | Raphael Gualazzi Tony Hadley Francesco Baccini Fabularasa e Stefano Massini con Paolo Jannacci
Durante l’Agimus Festival si sono esibiti artisti come Raphael Gualazzi, Tony Hadley, Francesco Baccini, Fabularasa e Stefano Massini con Paolo Jannacci. È stato presentato anche un omaggio a Miles Davis con Flavio Boltro e Roberto Ottaviano, ideato da Ugo Sbisà. Le esibizioni si sono svolte senza incidenti o variazioni significative rispetto al programma annunciato.
Da Raphael Gualazzi a Tony Hadley, passando per Francesco Baccini, Fabularasa, Stefano Massini in coppia con Paolo Jannacci, Flavio Boltro e Roberto Ottaviano in un omaggio a Miles Davis ideato da Ugo Sbisà. Sono solo alcuni dei protagonisti dell’AgìmusFestival2026, tra le rassegne più. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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