Due giovani di 20 e 22 anni sono stati arrestati ieri pomeriggio a Cercola dopo un inseguimento in via Argine. La Polizia di Stato li aveva notati durante un controllo e ha tentato di fermarli. I due sono fuggiti a bordo di un’auto rubata, ma sono stati raggiunti e bloccati. Sono accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Cercola, inseguimento in via Argine: fermati due uomini accusati di furto d’auto e resistenza. Notati durante un controllo del territorio. Due giovani di 20 e 22 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Cercola con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Ponticelli durante un servizio di controllo del territorio in via Argine. A darne notizia la Questura di Napoli. La fuga dopo l’alt. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti hanno notato un’autovettura con a bordo i due giovani. Alla richiesta di fermarsi, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato tentando di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cercola, auto rubata e fuga alla vista della Polizia: arrestati due giovani

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