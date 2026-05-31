Due minorenni sono stati investiti da un’auto in fuga a Ostia, nel sud di Roma. L’auto, inseguita da una volante della polizia durante i servizi del Giro d’Italia, non si è fermata all’alt e ha accelerato. La vettura ha investito due ragazzine che si trovavano in strada. I due giovani alla guida sono stati arrestati, mentre le ragazzine sono state soccorse.

Due minorenni sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, a sud di Roma. Due giovani alla guida sono scappati da una volante del commissariato impegnata nei servizi di controllo per il Giro d’Italia: gli agenti hanno intimato loro l’alt perché ritenevano il mezzo sospetto. A quel punto, invece di fermarsi, il conducente ha accelerato dando inizio all’inseguimento per quattro chilometri durante il quale le due giovani sono state colpite. Entrambe sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Grassi di Ostia con alcune escoriazioni, ma non sarebbero in gravi condizioni. I ragazzi alla guida invece sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non si fermano all’alt della polizia a Ostia, investono due ragazzine durante la fuga: arrestati i due giovani alla guida

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