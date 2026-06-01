Ostia auto in fuga dalla polizia investe due minorenni | arrestati

Due minorenni sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mentre l’auto cercava di evitare un controllo. La vettura ha colpito le due ragazze, che sono state immediatamente soccorse. Gli agenti hanno arrestato i due uomini alla guida, che sono stati portati in caserma. Le condizioni delle minorenni non sono ancora state rese note.

Ostia, 1° giugno 2026 – Due ragazzine sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, sud della Capitale. Le giovani sono state soccorse e portate in ospedale. Il fatto è avvenuto quando una violante della polizia impegnata nei controlli per il Giro d’Italia ha intimato l’alt a un’auto con alla guida due ragazzi. La vettura però non si è fermata ed è iniziato un inseguimento. Il veicolo è stato bloccato nei pressi di via Capo Sperone dopo aver provocato un incidente con un’auto della polizia. I due ragazzi alla guida sono stati arrestati: nella loro auto sarebbero stati trovati arnesi da scasso. A quanto si apprende le due ragazzine investite avrebbero riportato diverse escoriazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazza

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