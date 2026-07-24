cercasi medico disperatamente un seregnese su 7 non ha il dottore

Un residente su sette in un comune della provincia non ha un medico di famiglia. La richiesta di assistenza medica è aumentata, ma le risposte sono insufficienti. La carenza di medici di base si fa sentire, creando difficoltà per molti cittadini nel ricevere cure tempestive. La situazione evidenzia una mancanza di medici disponibili e un incremento delle esigenze di assistenza sanitaria a livello locale.

La lettera a Babbo Natale si può scrivere già ora. Si può anche immaginare quale sarà il regalo più richiesto: un medico di famiglia. I numeri non dicono tutto, non raccontano le peripezie, le situazioni di difficoltà e il disagio. Ma dicono comunque già molto: da qui alla fine dell’anno saranno 6mila i seregnesi senza medico di base. Lo rivela il sindaco Alberto Rossi, aggiungendo tutta la sua preoccupazione e delusione. "È un numero impressionante – dice – ma anche inaccettabile. Di fatto un seregnese su sette non ha il medico. La situazione rischia di aggravarsi ancora di più in futuro. Entro la fine del 2027, considerando i pensionamenti previsti, saranno 10mila i seregnesi senza dottore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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