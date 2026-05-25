Il 24 maggio, il programma “Cercasi tata disperatamente” ha ottenuto più ascolti rispetto a “Racconto di una notte”. I dati ufficiali mostrano che la prima trasmissione ha superato la seconda in termini di spettatori. Entrambi i programmi sono stati definiti flop dagli ascolti tv di quella sera. Nessuna delle due trasmissioni ha raggiunto risultati significativi rispetto alle aspettative. La vittoria in questa gara tra flop è andata a “Cercasi tata disperatamente”.

Gliascolti tvdel 24 maggio assegna la vittoria aCercasi tata disperatamentecontroRacconto di una notte. Fazio chiude bene la stagione. In access, invece, vittoria perAffari Tuoi, ma entrambi i competitor sono in calo. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, gara tra flop: Cercasi tata disperatamente vince su Racconto di una notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv 24 maggio: chi ha vinto tra Racconto di una notte e Cercasi tata disperatamente, dati in aggiornamentoNella serata del 24 maggio, Rai 1 ha trasmesso il film Cercasi tata disperatamente, mentre Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata di Racconto di una...

Leggi anche: Ascolti tv domenica 24 maggio: Cercasi tata disperatamente, Racconto di una notte, Le Iene

Temi più discussi: Ascolti tv di ieri 22 maggio: vince La Forza di una Donna (17,9%), emerge Garlasco a Quarto Grado (10,8%); Ascolti tv ieri (sabato 16 maggio): boom esagerato dell'Eurovision 2026, Gerry Scotti precipita (senza De Martino); Ascolti tv del 17 maggio, con la finale di Amici non c’è storia; Eurovision, vince la Bulgaria: Dara con Bangaranga trionfa a Vienna. Sal Da Vinci quinto.

Ascolti tv 24 maggio: vince Cercasi tata disperatamente (13.6%), male la soap turca Racconto di una Notte (12.2%)Il palinsesto televisivo di domenica 24 maggio ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il film Cercasi tata disperatamente, ... fanpage.it

Ascolti tv ieri domenica 24 maggio chi ha vinto tra Che tempo che fa, Report, Le Iene e Fuori dal CoroAscolti tv 24 maggio: chi ha vinto tra Cercasi tata disperatamente, Racconto di una notte, Report, Che tempo che fa, Fuori dal Coro ... virgilio.it