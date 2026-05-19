Giorgio Pasotti è protagonista della nuova commedia trasmessa su Rai 1 intitolata “Cercasi tata disperatamente”. Il film fa parte del ciclo “Purché finisca bene” e vede anche la partecipazione di Elena Radonicich e Neri Marcorè. La produzione televisiva si inserisce nel palinsesto della rete pubblica, offrendo un prodotto di genere comico. La messa in onda è prevista a breve, con la presenza di Pasotti nel ruolo principale.

Giorgio Pasotti torna su Rai 1 con “Cercasi tata disperatamente”, la nuova commedia del ciclo Purché finisca bene con Elena Radonicich e Neri Marcorè. La prima serata di Rai 1 si tinge di ironia e sentimenti grazie all’arrivo di una nuova produzione destinata alle famiglie. L’attore Giorgio Pasotti torna sul piccolo schermo come protagonista maschile del film TV “Cercasi tata disperatamente“, un nuovo tassello della fortunata serie antologica “Purché finisca bene“. Al fianco della co-protagonista Elena Radonicich, l’interprete bergamasco guiderà il pubblico attraverso una narrazione leggera e ricca di equivoci, incentrata sulle complessità dei rapporti familiari moderni e sulla ricerca della propria autentica identità. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giorgio Pasotti protagonista su Rai 1 con la nuova commedia “Cercasi tata disperatamente”

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