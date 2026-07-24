Una centrale elettrica a Tripoli Sud è stata avviata per fronteggiare la crisi energetica in Libia. A Gaza, la centrale di Nuseirat sta operando con capacità ridotte a causa dell’esaurimento del combustibile e dell’assedio israeliano. La situazione energetica nella regione rimane critica, con frequenti blackout e carenze di energia. Non sono stati segnalati interventi immediati di ripristino o aiuti esterni.

Crisi Elettrica a Gaza: La Situazione della Centrale di Nuseirat. Gaza sta affrontando una crisi energetica senza precedenti, aggravata dall’esaurimento del combustibile e dall’assedio israeliano. La centrale elettrica di Gaza, l’unica nel territorio, ha dovuto interrompere le sue operazioni, causando un blackout quasi totale. Questa situazione mette a rischio i servizi essenziali e la vita quotidiana dei residenti, che ora si trovano a dover fare affidamento su generatori privati e fonti alternative limitate. La Centrale Elettrica di Gaza. La centrale elettrica di Gaza è situata a nord del campo profughi di Nuseirat ed è stata un pilastro fondamentale per l’approvvigionamento energetico del territorio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Centrale Tripoli Sud in avvio per affrontare la crisi energetica in Libia.

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