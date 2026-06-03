Meloni | 14 miliardi per affrontare la crisi energetica Oggi il Cdm per varare le misure

Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto da 14 miliardi di euro destinato a sostenere le misure contro la crisi energetica. La cifra viene destinata a interventi per ridurre i costi dell’energia e garantire approvvigionamenti più stabili. Oltre a questo, il governo ha preso decisioni su questioni legate alla gestione dei flussi migratori e alla difesa, influenzando le linee di azione a livello europeo.

AGI - "Il governo detta la linea all'Europa non solo sui migranti ma anche sull'energia e la Difesa". Commenti entusiastici in Fratelli d'Italia dopo il via libera della Commissione europea all'Italia sulla possibilità di utilizzare uno 0,3% di Pil per investimenti nel settore dell'energia all'interno del margine complessivo dell'1,5% previsto per la difesa dalla clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Bruxelles ha precisato che le misure dovranno essere temporanee e mirate, senza sostenere la domanda di combustibili fossili e senza concedere sussidi a pioggia per il taglio delle accise. Le parole di Giorgia Meloni. Un risultato che... 🔗 Leggi su Agi.it

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Meloni: Sulla crisi energetica l'Ue deve essere più coraggiosa

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