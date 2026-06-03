Meloni | 14 miliardi per affrontare la crisi energetica Domani il Cdm per varare le misu

Il governo ha annunciato un pacchetto di 14 miliardi di euro per fronteggiare la crisi energetica. Domani si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare le misure. In parallelo, il governo ha comunicato di voler influenzare le decisioni europee su migranti, energia e difesa, sottolineando la volontà di dettare la linea a livello comunitario.

AGI - "Il governo detta la linea all'Europa non solo sui migranti ma anche sull'energia e la Difesa". Commenti entusiastici in Fratelli d'Italia dopo il via libera della Commissione europea all'Italia sulla possibilità di utilizzare uno 0,3% di Pil per investimenti nel settore dell'energia all'interno del margine complessivo dell'1,5% previsto per la difesa dalla clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Bruxelles ha precisato che le misure dovranno essere temporanee e mirate, senza sostenere la domanda di combustibili fossili e senza concedere sussidi a pioggia per il taglio delle accise. Le parole di Giorgia Meloni. Un risultato che... 🔗 Leggi su Agi.it

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Meloni: Sulla crisi energetica l'Ue deve essere più coraggiosa

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