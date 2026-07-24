Un uomo condannato a cento anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso legata ai narcos albanesi. Tra i quindici condannati, uno ha provocato la morte di un agente di polizia locale durante un inseguimento a Peschiera Borromeo, nel Milanese, il 22 giugno scorso. L’incidente stradale ha causato il decesso dell’agente, intervenuto nel tentativo di fermare il veicolo. La sentenza riguarda un’organizzazione criminale operante nel traffico di droga.

La sera del 22 giugno scorso a Peschiera Borromeo, nel Milanese, per l’accusa ha provocato l’ incidente stradale nel quale ha perso la vita l’agente della polizia Locale Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento. Nelle scorse ore è stato condannato a otto anni per narcotraffico. C’è anche il 23enne albanese Genti Berisha tra gli imputati della maxi operazione antidroga Icaro, sfociata in quindici condanne e pene inflitte per oltre cento anni complessivi di carcere al termine del processo in abbreviato che si è celebrato a Brescia. L’indagine, condotta dalla pm Roberta Panico della DDA con la Mobile, la Sisco, lo Sco, le autorità albanesi ed Eurojust, nel gennaio 2025 aveva sgominato una associazione transnazionale finalizzata al narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cento anni ai narcos albanesi. Uno dei quindici condannati provocò la morte di un agente

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