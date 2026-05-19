Andrea Pinarello condannati due medici per la morte dell' imprenditore | dovranno risarcire 1,3 milioni di euro ai familiari

Due medici sono stati condannati per la morte di un imprenditore avvenuta circa quindici anni fa. I professionisti devono pagare un risarcimento di 1,3 milioni di euro ai familiari della vittima. La scomparsa dell'imprenditore, avvenuta all'età di 39 anni, aveva suscitato grande attenzione nel mondo dello sport e oltre i confini della regione. La sentenza si inserisce in un procedimento giudiziario che ha seguito l'intera vicenda, ormai arrivata a una conclusione legale.

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A tre lustri dalla tragedia che sconvolse il mondo della bicicletta, ben oltre i confini del Nordest, arriva il risarcimento per la morte a 39 anni di Andrea Pinarello. Ribaltando la sentenza pronunciata nel 2023 dal Tribunale di Treviso, la Corte d’Appello di Venezia ha condannato due medici e una struttura privata accreditata a rifondere con 1,3 milioni i danni non patrimoniali subiti dalla moglie e dai tre figli dell’imprenditore trevigiano, stroncato a Gorizia da una cardiomiopatia aritmogena il 3 marzo 2011, al termine della prima tappa del Giro del Friuli (l’inchiesta penale era stata archiviata). I giudici della Quarta sezione civile... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Andrea Pinarello, condannati due medici per la morte dell'imprenditore: dovranno risarcire 1,3 milioni di euro ai familiari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Faenza: due medici condannati per la morte di un anziano? Domande chiave Quali errori clinici hanno causato la morte dell'ottantatreenne? Perché i medici sono stati condannati nonostante le precedenti... Leggi anche: Cartella clinica manomessa dopo la morte di Francesca, condannati patron Pineta Grande e due medici