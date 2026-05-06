Clan Di Lauro e narcos albanesi sgominata rete dello spaccio a Secondigliano | 14 in manette

Nella zona di Secondigliano, un’operazione delle forze dell'ordine ha portato all’arresto di 14 persone coinvolte in un’attività di spaccio di droga. L’indagine, condotta su delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, ha smantellato una rete che collegava il clan Di Lauro a narcotrafficanti albanesi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante. Le persone arrestate sono state portate in carcere e si indaga per accertare i ruoli di ciascuno.

Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della nottata del 6 maggio 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napolihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione dellamisura cautelare applicativa della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Clan Di Lauro e narcos albanesi, sgominata rete dello spaccio a Secondigliano: 14 in manette Notizie correlate Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti nel clan Di Lauro: droga dagli albanesi per le piazze di SecondiglianoMaxi operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli contro il traffico di droga nell’area nord della città. Maxi operazione antidroga. Sgominata rete di spaccio. Diciannove in manetteUna rete criminale internazionale, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti – per lo più hashish e cocaina – importate da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sequestro di armi da guerra a Quindici: indagini sui clan nel Vallo di Lauro; Secondigliano, il clan Di Lauro e la criminalità organizzata albanese nello spaccio della droga: arrestate 14 persone; Secondigliano, il clan Di Lauro e la criminalità organizzata albanese nello spaccio della droga: arrestate 14 persone; Avellino, sequestro di armi da guerra a Quindici. Secondigliano, il clan Di Lauro e la criminalità organizzata albanese nello spaccio della droga: arrestate 14 personeI carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere e degli ... ilmattino.it Carabinieri, scacco al clan Di Lauro, sequestrati chili di droga, in manette 6 personeNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... napolitoday.it Tra i grandi accusatori di Marco Di Lauro, raggiunto nei giorni scorsi da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Ciro Maisto, c'è sempre lui. Salvatore Tamburrino, il superpentito che sta riempiendo pagine e pagine di verbali contro il suo - facebook.com facebook