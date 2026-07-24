Ruben Amorim, allenatore del Milan, si prepara per la sfida contro il Celtic. La squadra si allena a Milanello, con il tecnico che osserva attentamente i giocatori durante la sessione di allenamento. La partita è in programma presto, e le quote delle scommesse indicano un certo equilibrio tra le due squadre. Nessun cambio di allenatore è stato annunciato, e il focus resta sulla preparazione tattica e fisica in vista dell'incontro.

CAIRATE, ITALY - JULY 23: Ruben Amorim of AC Milan looks on during an AC Milan Training Session at Milanello on July 23, 2026 in Cairate, Italy. (Photo by Giuseppe CottiniAC Milan via Getty Images) Prima grande amichevole di preparazione per la squadra rossonera, ancora priva dei giocatori impegnati al Mondiale: ma c'è attesa per il tecnico Manca ancora un mese all'inizio del campionato di Serie A ma c'è già grande attesa per scoprire il nuovo Milan di Ruben Amorin, seppure privo dei giocatori pià importanti, che sono stati impegnati al Mondiale. Assente anche Gonçalo Ramos ma presente l'ex laziale Gila in difesa. Scopriamo pronostico e quote di Celtic-Milan in programma sabato 25 luglio alle ore 16. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Celtic-Milan, è già tempo di esami per Amorin: le quote

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