Amorin il primo giorno | Il Milan è un club speciale sono qui per vincere

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha dichiarato di essere molto felice e di considerare il club come un’opportunità importante. Ha aggiunto che è un onore essere lì e che la sua intenzione è vincere. Le sue prime parole sono state pronunciate nel giorno del suo arrivo, segnando l’inizio della sua avventura con il club.

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Milano, 6 luglio 2026 - “Sono molto felice. Per me è un onore essere qui: si tratta di una grande sfida”. Sono le prime parole del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il portoghese è atterrato a Milano Linate e ha subito visitato la sede dei rossoneri, in via Aldo Rossi. Nei giorni scorsi aveva firmato un contratto triennale, da 3,5 milioni a stagione più bonus. Sono le prime parole del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il portoghese è atterrato a Milano Linate e ha subito visitato la sede dei rossoneri, in via Aldo Rossi. Nei giorni scorsi aveva firmato un contratto triennale, da 3,5 milioni a stagione più bonus. “In una vecchia intervista ho detto che il Milan è un club speciale per me. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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