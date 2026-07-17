La Juventus ha acquistato a parametro zero il terzino turco di 29 anni, Zelik Celik, lasciando la Roma. La trattativa si è conclusa con un blitz dei bianconeri, che hanno superato i giallorossi, nonostante sembrasse imminente il rinnovo con la squadra di appartenenza.

Con un vero e proprio blitz i bianconeri hanno soffiato alla Roma il terzino turco, Zelik Celik, 29 anni, quando sembrava cosa fatta il rinnovo con i giallorossi. Il giocatore, che è già stato ufficializzato dopo le visite mediche di rito, ha firmato un contratto triennale e rappresenta un rinforzo di affidabilità ed esperienza per la retroguardia della Juventus. CELIK ALLA CORTE DI SPALLETTI: COME LA JUVENTUS LO HA SOFFIATO ALLA ROMA Il giocatore era ormai vicinissimo ad accordarsi nuovamente con la Roma, ma il fulmineo inserimento della Juventus ha cambiato le carte in tavola. La dirigenza bianconera ha lavorato a fari spenti, sfruttando la possibilità di poter concludere l’affare a parametro zero, convincendo il classe 1997 a sposare il progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Sport.periodicodaily.com - Celik colpo a sorpresa della Juventus: il terzino turco lascia la Roma e passa ai bianconeri a parametro zero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juve, Carnevali Firma il Colpo a Sorpresa: Celik è Bianconero

Notizie e thread social correlati

Celik alla Juventus, blitz a sorpresa dei bianconeri: colpo a parametro zero dalla RomaLa Juventus ha concluso un accordo segreto per ingaggiare Zeki Celik a parametro zero, nonostante la Roma avesse già un’intesa per il rinnovo con il...

Leggi anche: Celik Juve, colpo segreto a parametro zero! Beffata la Roma dal blitz di Carnevali-Massara

Temi più discussi: Celik colpo Juve! Blitz targato Massara, soffiato alla Roma: cifre e durata ufficiali; UFFICIALE - Juventus, sorpresa Celik: c’è l’annuncio; Juve, scippo alla Roma. E ora prepara un altro colpo: ecco quale...; Juventus, arriva Celik: il secondo colpo a sorpresa conferma il metodo Carnevali-Massara, un segreto.

Colpo a sorpresa della Juventus: Celik scippato alla Roma! Blitz in gran segreto dei bianconeri, che hanno beffato la Roma e chiuso l'operazione a parametro zero. Il difensore turco ha già sostenuto le visite mediche ed è pronto a diventare un nuovo giocat x.com

Juventus, Carnevali strappa Celik alla Roma: colpo a sorpresa, la reazione dei tifosi bianconeriLa Juventus prende Celik che non rinnova con la Roma, secondo colpo dopo Ekhator per Carnevali che esalta il popolo bianconero ... sport.virgilio.it

Il cavallo oscuro della media, la Turchia, è stata eliminata dalla sua prima Coppa del Mondo in 24 anni, dopo aver perso contro il Paraguay. Che ne pensi? È una sorpresa? reddit

Juventus, arriva Celik: il secondo colpo a sorpresa conferma il metodo Carnevali-Massara, un segreto...La Juventus chiude anche l'affare Celi dopo Ekhator. Un altro colpo concluso senza indiscrezioni che conferma il lavoro di Carnevali e Massara. tuttojuve.com