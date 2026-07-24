Mercoledì sera si è svolta la sesta edizione del Vertical Ospitaletto, una corsa in montagna di breve durata, che si è disputata sulle colline di Castelvetro. La gara è stata pensata come un’occasione per testare la salita diretta o allenare la forza, e ha visto la vittoria tra gli uomini di due atleti, uno dei quali ha concluso la prova in prima posizione.

Le belle colline di Castelvetro hanno ospitato mercoledì sera la sesta edizione del Vertical Ospitaletto, che si può definire una corsa corta in montagna, utile per fare un test di salita diretta o allenare la forza. Il percorso, bello e panoramico, è di 7 km. in continua salita, con 390 metri di dislivello. Su questo percorso hanno preparato i loro successi i nostri migliori maratoneti (come Baldini o Ingrami) sotto la guida di Renzo Finelli. Quest’anno la data della gara è stata un po’ posticipata per evitare sovrapposizioni; nonostante la collocazione non vicina a Modena e l’orario, sono stati 175 quanti hanno conquistato l’arrivo alla chiesa di Ospitaletto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cecchini e Cordazzo primi a Ospitaletto

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