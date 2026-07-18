Il ciclista ha stabilito un nuovo record nella gara di 15 chilometri tra Scandiano e Castellarano, caratterizzata da un percorso collinare con diverse salite. La competizione si è svolta in condizioni di caldo intenso, che hanno rappresentato un elemento di difficoltà per i partecipanti. La gara prevedeva un tracciato impegnativo, con tratti in salita che hanno messo alla prova le capacità dei corridori.

Il gran caldo afoso del luglio padano era l’incognita sulla riuscita della Scandiano – Castellarano, gara su strada di 15 chilometri dal percorso collinare bello ed impegnativo, in cui la salita certo non manca. La partenza alle 20.30 ha aiutato, non si sono registrati problemi e sono stati ben 242 gli agonisti classificati che hanno decretato il successo anche di questa 12ma edizione. I nostri colori hanno brillato soprattutto in campo femminile, con la bellissima gara di Giulia Cordazzo, 23enne della Fratellanza allenata da Richard Ferrari. Giulia, esordiente in questa gara ed iscrittasi solo all’ultimo, è partita decisamente in testa ed ha condotto da sola fino al termine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandiano-Castellarano. Cordazzo vince col record

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