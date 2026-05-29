Ospitaletto | Notte Bianca

Notizia in breve

Durante la Notte Bianca, Piazza Roma, via Brescia e altri punti del centro storico di Ospitaletto sono stati allestiti con luci e scenografie per accogliere i partecipanti. Le strade principali sono state chiuse al traffico e sono stati installati stand e punti di intrattenimento lungo il percorso. La manifestazione si è svolta nella serata fino a mezzanotte, coinvolgendo cittadini e visitatori. Nessun incidente è stato segnalato durante l'evento.