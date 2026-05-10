Vietnam un flusso globale fra tradizione e modernità

Nel corso del Novecento, le immagini legate ai conflitti hanno lasciato un segno duraturo nella memoria collettiva, spesso più forte degli eventi stessi. Un esempio è rappresentato da opere come Guernica di Picasso, che hanno catturato l’attenzione internazionale e sono diventate simboli di sofferenza e distruzione. Questi simboli visivi hanno influenzato il modo in cui si percepiscono e si ricordano i momenti di guerra, oltre a diventare parte della cultura visiva globale.

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