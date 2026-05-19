Italia-India derby tra tradizione romana e pesce | menu del pranzo Meloni-Modi affidato a ‘Benito’

Domani si svolgerà a Roma la visita ufficiale del primo ministro indiano, un evento che potrebbe influenzare i rapporti tra i due paesi. Il pranzo ufficiale sarà affidato a un menu che richiama sia la tradizione romana che quella del pesce, e sarà preparato dal ristorante ‘Benito’. La visita di Modi si inserisce in un contesto di incontri e attività ufficiali, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra Italia e India.

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