Durante un incontro all'Aran mercoledì 22 luglio, dedicato alla parte normativa del CCNL scuola, la Gilda degli Insegnanti-FGU ha evidenziato alcuni miglioramenti rispetto alle versioni precedenti del testo. La discussione si è concentrata anche sulla richiesta di ricevere informazioni anticipate sugli organici, in vista di future decisioni e pianificazioni. La fase attuale del confronto si configura come delicata, con attenzione rivolta alle modalità di comunicazione e alle questioni normative del contratto.

Il confronto sul CCNL scuola entra in una fase delicata. Nell'incontro all'Aran del pomeriggio di mercoledì 22 luglio, dedicato alla parte normativa del contratto, la Gilda degli Insegnanti-FGU ha riconosciuto alcuni miglioramenti rispetto alle bozze precedenti. Restano però diversi nodi aperti, dalla trasparenza sui compensi al ruolo dell'intelligenza artificiale in classe.CCNL scuola, il confronto all'Aran del 22 luglioIl Coordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti-FGU, Vito Carlo Castellana, ha partecipato al tavolo sul rinnovo della parte normativa del contratto. Il giudizio è a due facce. Da un lato alcuni passi avanti rispetto ai testi circolati nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - CCNL scuola, Castellana (Gilda) all'Aran: 'Servono informative anticipate sugli organici'

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Rinnovo contratto scuola, Castellana (Gilda): Servono più fondi per gli stipendi di docenti e ATA

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