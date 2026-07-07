Il 6 luglio si è svolto un incontro tecnico presso l'ARAN dedicato alla parte normativa del CCNL scuola all’estero. Durante la riunione, le sigle sindacali hanno presentato richieste specifiche riguardanti il personale in servizio fuori dai confini nazionali. Sono stati discussi aspetti relativi alle condizioni di lavoro e alle modalità di applicazione del contratto per il personale in servizio all’estero.

Il CCNL scuola all'estero torna al centro del confronto sindacale. Lunedì 6 luglio, in sede ARAN, si è svolto un incontro tecnico sulla parte normativa del contratto che riguarda il personale in servizio fuori dai confini nazionali. La CISL Scuola e le altre sigle presenti hanno chiesto di dare priorità ad alcuni nodi concreti: la gestione delle ferie, la flessibilità organizzativa e il rafforzamento della contrattazione decentrata.CCNL scuola all'estero: l'incontro tecnico all'ARANL'appuntamento del 6 luglio ha messo sul tavolo le proposte dell'Agenzia per la parte normativa del contratto. Di fronte a quelle ipotesi, le sigle hanno indicato le questioni da affrontare per prime. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - CCNL scuola all'estero: cosa hanno chiesto le sigle nel tavolo tecnico ARAN del 6 luglio?

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