Castellana Gilda | Non è accettabile che i docenti vengano sommersi da messaggi e richieste oltre l’orario di servizio Servono regole certe

Durante un incontro presso l'Aran sul rinnovo del contratto del comparto istruzione, la rappresentante della Gilda ha sottolineato che i docenti non possono essere sovraccaricati di messaggi e richieste oltre l’orario di lavoro. Ha chiesto regole chiare per limitare queste pratiche. Il tavolo tecnico ha analizzato le bozze del nuovo contratto, evidenziando aspetti positivi e criticità ancora da affrontare.

Si è tenuto presso l'Aran l'incontro sul rinnovo della parte normativa del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Istruzione. Un tavolo tecnico che ha visto la Federazione Gilda-Unams tornare a premere su diversi fronti, tracciando un bilancio tra luci e ombre delle bozze finora circolate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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