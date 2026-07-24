Cava Durazzano la Regione recepisce la richiesta di audizione di ‘Nuovi Orizzonti’

La Regione Campania ha accolto ufficialmente la richiesta di audizione presentata dal gruppo di opposizione “Nuovi Orizzonti” riguardo alla cava di Fossa delle Nevi. La decisione arriva dopo settimane di attesa e rappresenta un passo importante per il futuro del territorio di Durazzano. La richiesta di confronto si concentra sulla gestione e le implicazioni della cava, coinvolgendo le autorità regionali in un processo di ascolto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un passo concreto e decisivo per il futuro e la tutela del territorio di Durazzano. Il gruppo consiliare di opposizione “Nuovi Orizzonti” annuncia che la Regione Campania ha recepito ufficialmente la richiesta di ascolto e confronto sulla complessa vicenda legata alla cava di Fossa delle Nevi. A seguito di un recente incontro con i rappresentanti del gruppo, il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, dott. Luca Trapanese, ha fatto propria la dettagliata richiesta presentata dall’opposizione, inoltrando formalmente (nota prot. n. 63 del 23 luglio 2026) istanza di audizione presso la Settima Commissione del Consiglio Regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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