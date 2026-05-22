Strage in via Emilia Fratelli d' Italia contro la Regione | Rifiutata la richiesta di audizione con le istituzioni Occasione persa

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata in via Emilia, causando grande sgomento tra i residenti e i rappresentanti locali. In seguito all’attacco che ha coinvolto diverse persone, il partito Fratelli d’Italia ha criticato la Regione Emilia-Romagna per aver rifiutato una richiesta di audizione con le istituzioni. La stessa forza politica ha definito questa scelta come un’occasione persa, sottolineando come questa mancanza di collaborazione possa influire sulla gestione della sicurezza pubblica e sulla comprensione di quanto accaduto.

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"Di fronte a un attentato che ha sconvolto la comunità di Modena e sollevato enormi interrogativi sulla sicurezza pubblica, la risposta della Regione Emilia-Romagna è un muro di gomma. Non accogliere la richiesta di audizione delle istituzioni coinvolte per fare luce sulla catena di controllo e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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