Cava di Durazzano Fernando Errico FI | La Commissione Ambiente approfondirà la vicenda

Notizia in breve

La Commissione Ambiente ha annunciato che approfondirà la vicenda della cava di Durazzano. Durante l’incontro pubblico del 20 aprile 2026, cittadini e rappresentanti hanno discusso delle attività di estrazione nella zona. La richiesta formale di intervento è stata presentata in seguito a questa riunione. Nelle prossime settimane, la commissione esaminerà i documenti e le problematiche sollevate, senza indicare tempi o decisioni definitive.