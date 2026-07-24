Cava di Durazzano Fernando Errico FI | La Commissione Ambiente approfondirà la vicenda
La Commissione Ambiente ha annunciato che approfondirà la vicenda della cava di Durazzano. Durante l’incontro pubblico del 20 aprile 2026, cittadini e rappresentanti hanno discusso delle attività di estrazione nella zona. La richiesta formale di intervento è stata presentata in seguito a questa riunione. Nelle prossime settimane, la commissione esaminerà i documenti e le problematiche sollevate, senza indicare tempi o decisioni definitive.
Tempo di lettura: 2 minuti “Facendo seguito all’incontro pubblico che si è svolto a Durazzano lo scorso 20 aprile 2026 e alla formale richiesta di audizione trasmessa in questi giorni dall’Amministrazione comunale di Durazzano, anche a nome del Comune di Santa Maria a Vico, ho chiesto, anche nella mia qualità di Segretario della Settima Commissione Consiliare Permanente – Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, al Presidente della Commissione, On. Salvatore Flocco, di calendarizzare nella prima seduta utile un’audizione dedicata alla vicenda della cava di Durazzano (Comparto estrattivo C12BN01 – Località Fossa delle Nevi)”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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