Agroalimentare Fernando Errico FI | Più trasparenza sull’origine dei prodotti per tutelare le filiere locali e il Sannio

Il consigliere regionale di Forza Italia ha chiesto maggiore trasparenza sull’origine dei prodotti agroalimentari, sottolineando la necessità di tutelare le filiere locali e il territorio del Sannio. Durante una recente seduta, ha evidenziato l’importanza di conoscere con chiarezza da dove provengano i prodotti che vengono commercializzati, al fine di garantire una maggiore tutela per le aziende locali e i consumatori. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle norme di trasparenza nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale Fernando Errico, componente della VIII Commissione Consiliare Permanente Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Comunitarie del Consiglio regionale della Campania, ha partecipato ai lavori della Commissione dedicati alle iniziative per la tutela della trasparenza e alla promozione della modifica dell’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 9522013 in materia di origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Nel corso della seduta è stata evidenziata l’importanza di un intervento normativo capace di garantire maggiore chiarezza sull’effettiva provenienza delle materie prime utilizzate nei prodotti agroalimentari, con l’obiettivo di tutelare sia i consumatori sia le imprese che investono nelle filiere territoriali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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