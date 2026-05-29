Nel Sannio, cittadini e agricoltori segnalano un aumento di cinghiali nelle aree urbane e sui percorsi stradali. La presenza di questa fauna selvaticapone sotto stress le comunità locali, che temono danni alle proprietà e incidenti stradali. Un rappresentante politico di Forza Italia ha richiesto una seduta della Commissione Agricoltura per discutere di questa emergenza e trovare soluzioni.

Sul tema interviene il consigliere regionale Fernando Errico, componente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, che propone la convocazione di una seduta dedicata della Commissione regionale Agricoltura. “È necessario – sottolinea ancora il consigliere regionale – mettere in campo interventi urgenti ed efficaci per contenere il fenomeno e tutelare agricoltori, cittadini e automobilisti. Serve una strategia coordinata che consenta di affrontare l’emergenza con strumenti adeguati e nel rispetto delle normative vigenti”. La richiesta punta inoltre a definire un piano operativo condiviso per il controllo della fauna selvatica, anche alla luce delle crescenti segnalazioni provenienti dai territori del Sannio e dell’intera regione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Emergenza cinghiali nel Sannio, Errico (FI) chiede una seduta della Commissione Agricoltura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emergenza cinghiali nel Sannio, Errico chiede una seduta della Commissione AgricolturaLa presenza di cinghiali nei centri abitati e lungo le strade del Sannio sta aumentando, creando rischi per la sicurezza pubblica e la circolazione...

Commissione Ambiente, Errico (FI): “Priorità su contratti di fiume, depurazione e reti idriche nel Sannio”Il consigliere regionale di Forza Italia ha dichiarato che le priorità riguardano i contratti di fiume, i lavori di depurazione e le reti idriche nel...