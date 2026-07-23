Poliziotto fuori servizio sorprende il ladro in casa | arrestato

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un poliziotto fuori servizio ha arrestato un ladro sorpreso all’interno di un’abitazione a Capannori, in provincia di Lucca. L’agente ha bloccato il ladro e atteso l’arrivo dei carabinieri, che hanno proceduto all’arresto. L’episodio si è verificato il 23 luglio 2026. L’agente, libero dal servizio e in forza alla squadra volanti della Questura di Lucca, ha agito immediatamente dopo aver scoperto l’intrusione.

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Capannori (Lucca), 23 luglio 2026 – Ha sorpreso un ladro all'interno della propria abitazione e lo ha bloccato fino all'arrivo dei carabinieri. Protagonista della vicenda un poliziotto, libero dal servizio e in forza alla squadra volanti della Questura di Lucca. I militari della stazione dei carabinieri di Borgo Giannotti hanno arrestato un uomo di 64 anni, italiano, residente a Massa e Cozzile ( Pistoia) e con precedenti penali, con l'accusa di tentato furto in abitazione. L'episodio è avvenuto mercoledì intorno alle 10.15, a Segromigno in Piano, nel comune di Capannori (Lucca). L’intervento . La centrale operativa della compagnia carabinieri di Lucca ha inviato una pattuglia dopo la segnalazione del proprietario di casa, che aveva riferito di aver sorpreso un intruso all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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