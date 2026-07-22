sorprende il ladro in casa e si becca una sedia in faccia

Una donna è rimasta ferita alla testa dopo aver colpito un ladro con una sedia durante un tentativo di furto nella sua villetta. L’episodio è avvenuto nella notte in una località della provincia di Varese. Il ladro è stato sorpreso in casa dalla proprietaria, che ha reagito colpendo l’intruso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della donna né su eventuali conseguenze per il ladro.

Gavirate (Varese), 22 luglio 2026 – La notte da incubo di una donna si è consumata tra le mura della sua villetta, dove si è trovata faccia a faccia con un ladro. Scoperto mentre rovistava in casa, l'uomo non ha esitato a reagire con violenza: ha afferrato una sedia e l’ha scagliata contro la proprietaria, ferendola, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 della notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio in via Damiano Chiesa. Protagonista della vicenda è un marocchino di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, arrestato dai carabinieri del Radiomobile con l'accusa di tentata rapina, lesioni personali e tentato furto in abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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