catania sorprende ladro in casa e lo ferisce a coltellate

Un uomo di 37 anni, sorpreso a rubare in una casa a Ramacca, è stato ferito con coltellate dal proprietario, un 50enne. L’episodio è avvenuto nella notte, quando il proprietario ha affrontato il ladro all’interno dell’abitazione. Il ladro ha riportato ferite da arma da taglio e è stato soccorso dai sanitari. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.

Un uomo di 37anni, sorpreso a rubare in una casa, è stato accoltellato dal proprietario dell’abitazione, un 50enne. L’episodio si è verificato la scorsa notte a Ramacca, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’accoltellamento sarebbe avvenuto durante una colluttazione. Il 50enne avrebbe colpito il 37enne con lo scopo di difendersi. Il ladro, di nazionalità dell’Est Europa, con diversi precedenti di polizia, subito fuggito, è stato rintracciato dai carabinieri di Palagonia a poca distanza dall’immobile. Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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