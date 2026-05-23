Due rider lo sorprendono mentre ruba nelle auto a Como | la polizia lo ferma con coltello e hashish
Due rider hanno sorpreso un uomo mentre tentava di rubare in alcune auto parcheggiate a Como. L’uomo si era nascosto dietro un’auto nel tentativo di sfuggire ai controlli, dopo essere stato visto rovistare all’interno di vetture in sosta. La polizia, intervenuta, ha fermato il sospetto e trovato con sé un coltello e hashish. L’uomo è stato portato in centrale per i controlli e le verifiche di rito.
Si era nascosto dietro un’auto parcheggiata nel tentativo di evitare i controlli, dopo essere stato visto mentre rovistava all’interno di alcune vetture in sosta. La fuga però è durata pochi minuti: la polizia di Stato di Como lo ha fermato nella notte tra venerdì e sabato in viale Varese, nei. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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